過去4年原本設在花壇鄉北玄宮的花壇樂齡學習中心，2日在花壇鄉立圖書館重新開張。（謝瓊雲攝）

花壇鄉樂齡學習中心2日在花壇鄉立圖書館重新開張，彰化縣長王惠美(左6)與花壇鄉長顧勝敏（左5）聯合揭牌，並與爺奶們歡喜同樂。（謝瓊雲攝）

花壇鄉樂齡學習中心在花壇鄉立圖書館重新開張！彰化縣長王惠美與花壇鄉長顧勝敏2日聯合揭牌，並與爺奶們歡喜同樂；王惠美呼籲花壇鄉55歲以上鄉親多多參與，來此交朋友、學新知，讓生活愈活愈健康快樂。

揭牌典禮由樂齡學習中心講師與學員，用活力四射的勇骨健康操開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神。王惠美強調，縣內65歲以上人口數今年初正式突破20萬人大關，只要各鄉鎮市公所願提供土地，縣府將全力推動建設，打造具日照、育嬰、親子館與家庭福利中心等功能的綜合社福大樓。

隨著疫情趨於緩和，彰化縣1日起啟動防疫新生活運動，校園全面解封、社大與樂齡課程也全面恢復；過去4年來花壇樂齡中心主要都設在北玄宮，今年廟方卻因故未申請，顧勝敏得知後要求公所盤點公有場館，決定撥用圖書館部分空間，整理後提供給阿公阿嬤們在此上課、活動。

顧勝敏表示，感謝縣府全額補助斑鳩路拓寬經費1500萬元，還有許多區域排水改善工程，他會努力打造福利花壇鄉，不只樂齡學習中心，老人會館也設有長照、日照，還有社區闗懷據點、老人共餐據點等，讓長輩們快樂生活。

王惠美說，樂齡學習就是要讓長輩能快樂學習，忘記年齡。教育處長陳逸玲表示，課程包括樂齡核心課程、中心自主課程及貢獻服務課程等，相關主題式活動以學員的身心健康與安全、運動保健等為主。長者可直接到花壇鄉圖書館現場報名參加，或撥報名專線04-7865921轉分機117洽毛小姐。

(中時 )