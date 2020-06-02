食品業者蔡成達也贊助講師費，請張怡玟（左二）到虎尾驛長照站教阿公阿嬤串珠。（許素惠攝）

張怡玟手作粽子串珠吊飾小巧玲瓏。（許素惠攝）

雲林視障按摩師兼歌手張振華及女兒張怡玟深受疫情波及，按摩、演講、演唱及串珠教學幾乎全停，元長食品業者蔡成達一口氣訂購100個粽子串珠吊飾要送考生祝「包中」，並贊助講師費邀請父女到虎尾驛長照站為爺奶按摩、教串珠，希望稍解生活危困。

擁有好歌喉的張振華除了按摩本業外，也常受邀到監獄、學校等分享自己的生命故事及演唱，新冠肺炎疫情爆發後，按摩生意一落千丈，演講與演唱也幾乎停擺。張怡玟和爸爸同病相憐，原本每周有好多堂社區、社團等串珠教學課程，也因疫情告停。

虎尾驛長照站長吳麗春得知，在周延的防疫部署下，數度邀請張振華父女教阿公阿嬤們唱歌、簡單經絡按壓、串珠等，虎尾在地的咖啡詩人許鴻德則常贊助講師費，為老人家帶來快樂。

成達食品公司董事長蔡成達除了贊助講師費，邀請張怡玟教阿公阿嬤串珠外，進一步訂購100個串珠粽子吊飾，將送給兒子就讀學校的高三生，預祝上考場「包中」，也是端午節的祝福，一舉兩得。

張振華強調，疫情很殘酷，但更見社會愛心與溫暖，非常感謝大家願意以各種讓他們覺得有價值、有尊嚴的方式救急，因為泰半身心障者都不想不勞而獲。

(中時 )