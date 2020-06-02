行政院長蘇貞昌今天宣布振興券7月15日啟用，國民黨主席江啟臣在臉書怒嗆蘇揆「問有多少車位，不如問民眾期待如何振興！」直指一個半月期間，還有多少商家在苦撐，行政院看到嗎？

江啟臣說，振興需求，民眾最懂！振興工作最重要就是全面性的政策執行力。振興政策，要的就是立即快速。但是繁瑣複雜的振興券方案，先消費才能兌換的方式、使用上多所限制的問題，降低民眾使用意願，執行力受限，就是振興力低落！

他說，他更擔憂，4月份失業率達到4.03％，創下近七年同月新高紀錄；勞動部最新統計顯示，實施無薪假的事業單位1330家、共2萬 6323人，雙雙創下近十年來的歷史新高。政府的振興券卻仍要到7月中才能開始使用，一個半月期間，還有多少商家在苦撐，行政院看到嗎？

江啟臣說，過去紓困方案項目繁瑣、細節複雜的前車之鑑不遠，但是顯然沒有讓行政院學到教訓，「三倍振興券」同樣有領取與使用的管道多重繁雜，難道「簡政便民」真的那麼難嗎？

他說，與其閉門造車，不如問問期待「被振興」的對象怎麼說。商總最近調查旗下會員廠商發現，不管是餐飲業、觀光旅遊業、交通運輸或批發零售業等皆建議直接發現金，也幾乎一面倒的認為振興券的金額太少，應該要提高，才能誘導、刺激消費。

江啟臣表示，可惜這樣的聲音，行政院依舊充耳不聞，拖拖拉拉推出來的政策，不論是政策效率、政策內容，或是未來成效，仍舊令人失望。

(中時 )