雲林縣四湖鄉西瓜損失達8成，農民爭取救助。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉西瓜因雨後豔陽高照，導致腐爛情況嚴重，2日立委蘇治芬會同農政單位勘災，發現損失達8成以上，類似情況還有其他作物，呼籲農政單位面對全面性農損應主動勘災，並盡速依《農業天然災害救助辦法》進行補助，幫助農民度過難關。

近期適逢西瓜採收期，雲林縣四湖鄉為沿海地區主要西瓜產地，卻因連日豪大雨導致西瓜泡水，加上雨後氣溫升高腐敗速度加快，農民損失慘重，立委蘇治芬因此邀農糧署、農改場人員至受災農田會勘。

農民說這批西瓜已種植70餘天，正要採收時突然下起豪大雨，雨勢又大又急，根本來不及搶收，只能眼睜睜地看著心血泡湯，現在農田裡大部分的西瓜都已腐爛，沒有腐爛的也因泡水而沒有甜度，根本賣不出去。

蘇治芬表示，接連幾日會勘，從水稻、花生到高麗菜、南瓜、西瓜，各種農作物受損嚴重，四湖鄉西瓜損失超過8成，而且西瓜不是農業保險承保品項，農民心血全都泡湯，呼籲公部門加快天災救助程序，不要讓農民煩惱。

蘇治芬認為不論是農委會或是縣政府、鄉鎮公所，應該思考勘災程序如何給予農民更多方便，例如農會熟悉當地作物種類且負責農產運銷，與負責勘災的鄉鎮公所農業課合作，便可加速並簡化農業天災勘查流程。

農糧署、農改場人員建議面對現今多變的氣候，農民要隨時掌握氣象資訊，有大豪雨來襲就盡快搶收，才能將損失減至最少，農委會的網站、臉書都會提醒農民搶收，各鄉鎮農會與公所也可主動向農民警示。

(中時 )