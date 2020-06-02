點數成為虛擬資產業者的新管道，幣託結合中華電信、全家的點數兌換比特幣獲得極大消費者回饋，科技金融新創Bincentive最新與樂天市場合作，推出「點數聚寶盆」，讓用戶可以用點數兌換旗下最受歡迎的投資商品「BinFi」。

比特幣等加密貨幣、代幣是虛擬資產（Virtual Assets）的核心商品，營運業者、交易平台想盡各種方式吸引新用戶，便利商店、電商平台等庶民經濟的通路管道，成為虛擬資產業者的新天地。

虛擬資產業主管表示，實際情況是虛實通路分界愈來愈模糊，消費者習性和各式銷售正在融合成生態圈，便利商店、電商平台多有點數、紅利等非實體籌碼，也等同於金錢的價值，經業者串連，加密貨幣因此連結上點數經濟。

加密貨幣投資市場有意向一般大眾「自我介紹」，Bincentive興起與樂天市場的合作，讓消費者以樂天點數可輕鬆參與比特幣商品投資，並在獲得收益後，以樂天點數進行結算和回饋。Bincentive認為，樂天市場約650萬會員也應該會透過這次的點數增值方案作為體驗投資。

Bincentive主管表示，這次的點數增值試點，也將成為未來雙方合作的利基點。

由於樂天市場的母公司日商樂天株式會社，已拿到台灣的純網銀執，正積極準備9月推市，這次開放虛擬資產首度上架，能預見未來更多的異業合作。

(工商 )