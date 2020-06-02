前南投地檢署檢察官王全中，任職期間違法替胞妹擔任代理人及辯護人，嚴重損害檢察官形象與司法公信，經監委蔡崇義、高涌誠調查完竣確認無訛，監察院彈劾會今天上午以11比0全數通過，確定彈劾王全中。

監委蔡崇義、高涌誠調查後，今天上午在彈劾審查會上提出彈劾案文，直指前南投地檢署檢察官王全中，雖已在2019年10月1日辭職，但其曾在2012年4月間，因違法聲請於其親人（妻、子、岳母等人）所涉的行政訴訟中擔任代理人引發爭議，經民眾檢舉交南投地檢署查明後，由該署提供相關規定「促請注意」。

彈劾案文提到，不料，王全中未知所警惕，於2017年間其胞妹與他人因糾紛所致的誣告、傷害及偽造文書等訴訟案件中，復以其胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟程序，甚至為此多次表明檢察官身分，以及曾有「具狀聲請交付審判」的核屬執行律師職務情事，嚴重損害檢察官形象及司法公信。

彈劾案文指出，王全中行為違反法官法、檢察官倫理規範等規定，情節重大，爰依憲法、監察法等規定彈劾，移請司法院審理，依法懲戒。

(中時 )