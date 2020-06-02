目前美國不但處於經濟低迷的狀態，社會更是大規模的騷亂，讓美國的經濟更加的窘迫了。今年以來，美國受到疫情的影響，美國的經濟嚴重下滑，而由於經濟的不景氣，導致大規模的企業紛紛破產，更是讓許許多多的民眾紛紛失業，以至於成了自經濟大蕭條時期以來，失業率最高的一年。目前趨勢看來，美國恐陷入「失落十年」景況。

而這引發的後果就是，GDP的嚴重下挫，根據美國預算辦公室在6月1日發佈的數據顯示，預計未來的10年內，美國的名義GDP較之1月份疫情開始前初步預計的減少了5.3%，而預計GDP損失規模將高達15.7兆美元，雖然後續又修訂完雖然沒有預計的那麼高，但是仍舊比正常時期降低了3%，而損失的規模還是不小達到了7.9兆美元。

這意義代表著未來10年內，美國的GDP可能恢復不到之前的正常成長水平了，並且經濟能不能復甦還是一個未知數，如果不能快速恢復，那麼其損失的美國GDP的規模還會在現在損失的狀態上繼續增加。

根據聯準會方面的報告，如今2季度美國經濟的跌幅能達到20%到30%之間，而其他機構對於美國經濟2季度的GDP預計更加的絕望，有的例如亞特蘭大聯儲預計美國第二季度的跌幅已經達到了51.2%。

按照去年的數據美國第二季度的名義GDP為5兆3609億美元，如果真的損失高達50%，那也就是美國將損失高達2.5兆美元的GDP了，這也已經超過了大陸和日本兩個手持美債的總額了。

這個損失對於目前的美國來說可謂是損失夠大了，要知道美國接下來準備的一個經濟刺激的計劃也才3兆美元而已，雖然說有聯準會為之來買單，但是如果不加限制的繼續將美元流入市場，或許會導致美元的加速下跌。

而美元的國際地位如果真的一蹶不振，將對美國的經濟起到嚴重的影響，這也許將會是壓垮美國經濟的致命打擊吧。

但是以目前美國的狀態，如果不大規模印鈔，發放資金，美國的民眾的生活更是會進一步加劇艱難，也就相當於美國現在已經進入了一條不歸路，怎麼做都可能是錯的，但是又不得不做。

而聯準會已經要接近8兆美元的美債負債，是否真的能為美國的經濟持續買單呢？按照目前的聯準會購入美債的數字在進一步縮小來看，很難，因為現在聯準會瘋狂的購入美債看樣子已經相當於在傾盡全力在幫助美國盡快復甦了，如果美元的地位受到影響後，可能聯準會將不會再為美國經濟買單吧。

而沒有聯準會作為美國經濟的接球手，那麼美國經濟可能會隨之全方位的崩塌了。

這或許也是為什麼川普每次都要強調要盡快復甦經濟吧，但是對於目前的美國來說，不但有疫情蔓延，更有大規模的騷亂下，越來越多的企業紛紛關閉，美國經濟的復甦只能是一個未知數罷了。

而經濟不復甦，美元的地位受到影響，那麼川普的政治生涯或許也就到達邊際了，這也是為什麼美元對於國際投資者的吸引力大幅度的下滑，各國國家更是覺得手中美債是燙手山芋了。如果美國的經濟真正到哪一步的時候，或許全球都會瘋狂拋售美債了。

(中時電子報)