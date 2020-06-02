龍華科大校友、親民食品董事長張存孝，2年來每周發送1000份公司生產的麵包提供學子享用。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學校友會長期支持母校，大方贊助獎助學金，嘉惠弱勢學弟妹完成學業，校友會理監事成員2年前主動提供可免費用餐1個月的愛心消費餐券，校友、親民食品董事長張存孝，2年來每周發送1000份公司生產的麵包提供學子享用。

龍華科大校友服務中心主任宋秀環表示，校友會及龍華人企業家聯誼會長期作為母校的堅實後盾，校友們事業有成後，懷著感恩回饋初心，對學校各項校務發展及建設，向來不遺餘力，全心支持；除了積極捐款大方贊助獎助學金，幫助弱勢學子完成學業，部分理監事成員更有感於社會隱形弱勢家庭仍相當多，額外捐款，提供學子1個月份的愛心消費餐券，學子可以持券在學校委外食堂、咖啡館，免費使用美味餐點。

凡是家境困難的同學，不限本地生或外籍生，都可以直接向校友服務中心索取1個月份的愛心消費餐券，有確實需求者可以再續領1個月份。每個月有20個人使用愛心消費餐券，宋秀環說，「龍華學生都好可愛，也不會濫用愛心，餐券都發不完。」

另外，張存孝自前年12月起每周2次定期在校友服務中心，提供1000份公司生產各式美味可口麵包及塗抹奶油、果醬，希望將有形麵包的溫暖與無形的創業精神，傳承給學弟妹，以撫慰更多龍華人的心。

宋秀環說，有次在服務中心遇到一位同學來領取麵包，她告訴同學，麵包是昨天送來的，已經有點乾硬，回到宿舍記得要加熱才好就口。沒想到同學竟說，不在乎，因為已經2天沒吃飯了，拿到麵包後張口就囫圇吞下，看到這個情景內心頓時覺得酸楚。

後來宋秀環跟張存孝提到此事，張二話不說，隔幾天立即送來全新的餐飲業專業用滾輪式烤麵包機，放置在校友服務中心，同學領取時就可以馬上烘烤，即時享用熱騰騰的麵包。

(中時 )