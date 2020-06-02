隨著新冠肺炎疫情趨緩，行政院長蘇貞昌今天正式公布「振興三倍券」，宣稱「一千元換三千元」刺激消費，除了電子支付之外，可至郵局購買實體券，或是預購後超商取貨。行政院長蘇貞昌強調，可以藉這次來考驗中華郵政，還能趁機賣郵票。對此，引發郵局基層人員砲轟「誰會拿了振興券來買郵票？」認為蘇貞昌此言未免也太不食人間煙火。

行政院今（2）日公布「振興三倍券」上路時程，行政院長蘇貞昌更表示，這次是考驗中華郵政是否清楚全國郵局業績，以及調配動線、服務是否周到，還能趁此機會賣郵票。對此，引發郵局基層人員砲轟「誰會拿了振興券來買郵票？」

據聯合報報導，中華郵政工會秘書長羅蕙茹認為，事前應該要讓基層知道規畫，而不是新聞就這樣直接出來，民眾現在看完新聞後，就會一直來問說怎麼排隊、怎麼賣…等問題，如果沒有配套措施，卻要怪郵局做不好，政院這種說法完全不公平，簡直就是「風涼話」。

中華郵政配合政策，自7月15日起，也提供民眾直接在窗口購買實體券。中華郵政也呼籲，必要時萬一需要壓縮到員工休息時間，也會按照法規加發加班費，但還是希望都不要犧牲到員工的休時；也呼籲民眾對窗口同仁要多些耐心、鼓勵。

(中時電子報)