「愛ㄑ桃」改名票選，投票抽電子鍋等好禮。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

振興也要新名字！桃園市府架設的觀光臉書專頁及Instagram都取名為「愛ㄑ桃」，卻遭議員批評難查、不好記，觀光旅遊局廣發英雄帖徵得7個粉專名稱，即起開放民眾票選，參與投票還能抽電子鍋、超商禮券等豐富好禮，歡迎上網投票選出好記又貼切的好名字。

觀旅局指出，官方社群取名「愛ㄑ桃」是取台語諧音「喜歡出門玩」，也表達「愛去桃園」旅遊，但卻遭議員質疑看不出是桃園官方粉絲團，局長楊勝評也坦言自己都打不出「ㄑ」字，因此廣發英雄帖，呼籲網友踴躍發想，提供最直覺、好記又有創意的粉絲團名稱。

首波徵稿已於5月20日結束，首波新名稱提案不僅多又好，也詮釋了來到桃園旅遊好玩、有趣又美好的感受，最終選出7個粉專名稱，包括愛趣桃、桃園旅遊、旅行桃園、樂遊桃園、一路玩桃園、桃園好好玩、桃園玩樂日誌，即起至6月15日止開放民眾投票。

觀旅局指出，歡迎民眾上網投票選出您覺得最貼近桃園觀旅局粉專新形象的名稱，只要參與投票，即可抽微電腦電子鍋、便利商店禮券等豐富好禮，天天都投票，中獎機率越大，桃園觀旅局粉專也將持續提供各式資訊，不論是旅遊新景點、巷內美食或好禮抽獎，更貼近大家的旅遊期待及日常樂趣。

(中時 )