2020.06.02 屏東 ▲埃及聖䴉屬外來入侵種，嚴重威脅本地鳥類及其他物種生存。（張仁吉提供／潘建志屏東傳真）

埃及聖䴉屬外來入侵種，屏東縣政府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，在林邊鄉交流道旁的溼地區域進行清除作業。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

埃及聖䴉屬外來入侵種，屏東縣政府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，在林邊鄉交流道旁的溼地區域進行清除作業。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

近年來屬於外來入侵種的埃及聖䴉（音弦）因適應力強且少天敵，族群量暴增，嚴重威脅本地鳥類及其他物種生存。屏東縣巢區主要在林邊鄉交流道旁溼地，縣府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，迄今共清除613處巢穴，包括蛋389顆、幼鳥38隻及亞成鳥13隻。

埃及聖䴉是大型鳥類，體羽為白色，頸部以上是黑色，有像鐮刀狀鳥喙，當地人稱為「巫婆鳥」。牠環境適應能力極強，棲地條件與多種鳥類重疊，彼此間會競爭築巢、搶奪食物，嚴重威脅原生鳥類生存，造成生態失衡，被歐盟列為百大入侵種。

埃及聖䴉在屏東主要分布於東港、林邊、新園、枋寮等沿海鄉鎮，縣府今年啟動移除計畫，委外廠商在林邊鄉交流道旁溼地，以水上平台搭載大型怪手、小型動力平台等運輸起降機具，摘除或破壞巢穴，同時捕捉巢內的幼鳥及亞成鳥。

縣府農業處表示，林邊巢區因日前連續幾天豪雨，溼地水位上升，很多巢穴都已被水淹沒，水面上有很多亞成鳥及幼鳥屍體，再經過人為清巢干擾後，成鳥不知飛散至何處，縣府將持續追蹤。民眾如發現大量埃及聖䴉群聚，可以撥打1999專線通報縣政府動物保護及保育科。

(中時 )