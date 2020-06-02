據克而瑞數據顯示，2020年1至5月，大陸百強房企累計全口徑業績，按年下降7.9％；事實上，行業想要徹底恢復，仍然需要時間，但房企已經迫不及待想用一切辦法來提振業績，直播賣房猶如救命稻草。然而，業內人士紛紛表示，絕大多數人都是衝著湊熱鬧的心態進入直播間，線上直播賺的是流量和聲量，品牌的推廣，實際銷售仍仰賴線下。

在外界看來，直播之所以備受房地產企業青睞，一是疫情影響；二是直播帶貨本身具有話題熱度。4月初，復地集團攜手大陸「直播一姐」薇婭拉開明星售屋直播序幕。據統計，近2個月，有超過20多家房企邀請了明星直播賣房。儘管效果各不相同，但在流量明星加持下，不少房企都收穫了一定的關注度和曝光度。

不過，中原地產首席研究員張大偉表示，線上直播作為一種新的嘗試，如果配合線下的高效率蓄客，的確是有望打破銷售的僵局，但這只是補充營銷手段，無法打破現有的營銷管道。

對於這個說法，業內人士也認為，雖然明星來直播的熱度數據表現不錯，但所能帶來的銷售業績和變革有限，更多是一種品牌公關效應；另有人士說，「公司在疫情后火速啟動了直播業務，並和多家房企都有合作，每次直播都幾十萬甚至上百萬的播放量，但實際上，有時候一套房都成交不了。」

張大偉表示，看似光鮮的數據都摻雜了一定水分，邀請電商網紅或大明星參與直播賣房，並不具有普遍性，這種熱度對於企業來說，意義不大。

某華南房企廣佛區域營銷經理表示，除非是已經有意向客戶，大多數購房者都很難通過直播來購房，目前也並沒有設置直播方面的考核，更多的還是當成一次宣傳活動。在他看來，房屋這種具有價格高、地緣性、非標準化等特點的商品，直播較難替代現場體驗，直播賣房未來很難成為持續進化的營銷模式。

(旺報 )