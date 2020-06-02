疫情趨緩，台灣好基金會與潮州鎮公所合作策畫「潮・人展」，即日起結合在地10位職人，推出10條潮州輕旅行路線。（潘建志攝）

新冠肺炎疫情趨緩，國旅蓄勢待發，台灣好基金會與潮州鎮公所合作推出「潮．人展」，以「集散」為主題，除了介紹潮州在地產業及10位職人，展現10種產業的生活態度與價值，並推出10條潮州輕旅行路線，邀請民眾造訪潮州，感受小鎮魅力。

10位職人橫跨老、中、青三代，都是潮州知名的商家，包括知名歌仔戲團明華園、傳承三代的春盛堂中藥行、開業逾50年的林耀輝草茶、見證藤業興衰的永昌籐具行，另外還有三平咖啡、玫來晏趣製麵小農農莊、義發原住民服飾、彰春茶莊、豐文印刷廠、觀賞魚苗的養殖高手劉譽羲等。

14年前回到故鄉發展手工曬麵的余玫芬，堅持用古法製作從小吃到大的手工曬麵，分享給每個到訪潮州的人。她說，傳統曬麵非常辛苦，但為了做給已逝的祖父母看，一定會堅持下去。

春盛堂中藥行第三代負責人潘龍爭，仍珍藏著阿公傳承下來的腳動研磨器。有別於機械研磨，他說，人工研磨能讓中藥材更加香氣四溢，是百年中藥房的一大特色，讓人進入歷史之思古幽情。

活動也規畫了10條潮州輕旅行路線，結合10位在地職人述說他們的故事，帶民眾來趟潮州小旅行。鎮公所也加碼推出鎮內消費滿1000元送一卡通方案，希望帶動鎮內觀光，反應相當熱烈，目前已發出600多份。

(中時 )