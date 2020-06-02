隨著復產復工持續推進，能補足消費者對市內消費信心不足、滿足當前疫情防控要求，並提高就業率的「地攤經濟」，一下成為近期最熱門的關鍵字。相關概念股也有所反映，截至2日收盤，包括茂業商業、小商品城、百大集團、銀都股份上漲幅度皆逾10％。

以成都為例，早在3月就發布《成都市城市管理五允許一堅持統籌疫情防控助力經濟發展措施》推動「地攤經濟」；數據顯示，截止5月底，僅過了2個月，成都全市設置的臨時攤點2234個，允許流動商販經營點2萬0891個，增加就業崗位逾10萬個，中心城區餐飲店鋪復工率超過98％。成都之後，多地政府跟進放寬政策，諸如甘肅、浙江杭州、河北廊坊等城市也相繼允許有條件的餐廳外擺，支持「地攤經濟」。

此外，電商也紛紛加入支持的行列。阿里1688於5月29日發布「地攤經濟」扶持計畫，將提供超過人民幣700億元的免息賒購，通過源頭好貨、數據智能、金融扶持、客戶保障四大方面賦能，為逾3000萬「攤主」提供進貨和經營支持。

(旺報 )