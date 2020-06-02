大千綜合醫院成立苗栗縣首家正子造影中心，引進與醫學中心同等級的正子造影設備，讓癌症病人不須舟車勞頓到外縣市檢查。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

癌症病人經手術或化、放療治療後，是否復發或轉移的追蹤也相當重要，大千綜合醫院成立苗栗縣首家正子造影中心，引進與醫學中心同等級的正子斷層造影設備，視病人狀況，協助後續追縱並規畫適當的治療方式，讓癌症病人無須舟車勞頓到外縣市進行後續追蹤檢查，且能獲得更完善的照護。

大千醫院正子斷層造影中心自5月成立後，已陸續協助多位癌症病人進行後續追蹤。大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏說明，正子斷層造影是讓病人注射安全性的放射性藥劑後，進行全身的掃描檢查，並結合低劑量的電腦斷層作精確定位，為癌症分期、療效評估、與懷疑復發之再分期等需求，提供先進的診斷方式。

大千醫院指出，據研究顯示，正子斷層造影檢查可改變將近三成的癌症分期，比傳統檢查更精準，能在術前協助療程評估，使治療更有成效，也能預測病人的預後狀況，協助維持生活品質。目前健保針對部分分期、懷疑復發的癌症有給付費用，包含：乳癌、淋巴癌、大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸癌(不包含腦瘤)、原發性肺癌、黑色素瘤、甲狀腺癌及子宮頸癌等。

趙剛宏提醒，病人若能按照醫囑定期回診，且於必要時進行正子斷層造影檢查，便有機會在早期轉移或復發時發現異常，以即時接受後續治療。

(中時 )