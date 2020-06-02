衛福部長陳時中最近各縣市趴趴走拚觀光，有時面露疲態讓許多人看不下去，6月5日他將來到嘉義縣，嘉義縣政府將安排好山、好水、好人情味的體貼行程，讓陳時中在短短停留1天半的時間好好紓壓，強調不要「趕時中」，只會體貼讓他「休息中」。

縣府指出，陳時中預定5日下午4點多抵達嘉義高鐵站，停留期間會穿上特別設計的Q版上衣，戴著溪口鄉最著名的傳統手編竹帽，一身休閒打扮，且為體貼時中部長這段期間的辛苦，縣府團隊決定減少行程安排，不讓部長舟車勞頓。

原則上縣府只安排山海平原區各一處景點，以「身心紓壓」代替「身心緊張」，用「慢活步調」取代「緊湊行程」，包括優閒的喝咖啡欣賞夕陽，慢遊散步看夜景，登高俯瞰好山的美麗。

縣府認為，陳時中的高人氣一定能為嘉義產業加分，帶來買氣，晚宴除與嘉義縣第一線防疫人員用餐，感謝他們為嘉義縣防疫工作的努力外，餐點內容主推18鄉鎮市、色香味俱全的農漁牧特色料理，並安排一場市集代言，市集從空中俯視就是一座時鐘，陳時中將以「順時中」方向為農特產業者加油，行銷嘉義。

(中時 )