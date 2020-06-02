張語噥2日為首張創作專輯《SAMMY 1.0》舉辦記者會，她在新專輯填詞新歌〈No More〉、〈不在乎〉，不避諱地寫出曾交往渣男經歷，目前單身1年多的她，直呼被前任傷很重，當時很傷心不想被家人發現，甚至躲在天橋上痛哭，還引來路人側目。

她憶起當時男友突然變冷淡，只說給他一個月來冷靜，2人完全沒聯繫，她苦等男友回頭，最後男友只傳簡訊，「我們分手吧」，讓她很悲痛。另一段戀情是男友個性喜歡去夜店玩樂，但她愛宅在家，因愛好不同，僅交往半年就分手。談到擇偶條件，她說很重感覺，希望另一半不要抽煙、身高175公分以上，老闆也鼓勵她多談戀愛，才會有更有不同創作靈感。

張語噥2004年於《超級偶像9》獲得冠軍，曾加入女團Twinko出道，團體解散後，陸續推出個人單曲，透露在女團時，收入不穩定，曾最低一個月收入300元，當時日常支出都是靠《超偶》獎金20萬來支撐，直言出道當歌手是想圓夢，賺多賺少並不太介意，現今加盟新東家後，已接下許多演出、合作等，平均收入5位數。

張語噥舉辦記者會。（吳松翰攝）

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