美國有線電視新聞網（CNN）公布一段川普在周一上午和美國各州州長的一次電話會議錄音，川普在電話會議上說，明尼蘇達州所引發的事情，成為全世界的笑柄。

根據《CNN》、《紐約時報》、《鳳凰網》報導，川普1日與地方州政府的電話會議時，嗆部分抗議群眾是「恐怖分子」，並稱許多州政府的反應不夠強硬，根本就是蠢蛋，要他們硬起來，稱「對人扔磚如同對人開槍，你們必須嚴懲他們」。並指責沒動用國民兵的州長們，「你們正讓自己看起來像蠢蛋」。

報導稱這次與地方州長的會議顯示，在這場國家危機上，川普根本沒有想要和解，不僅稱明尼蘇達州引發的全美抗議已讓當地成為全球笑柄，並私下向州長們施壓，要求他們動武。

川普還說，抗議者佔領警局，警察在馬路執法，警笛響不停，整個世界都在嘲笑我們。川普說，抗議群眾好像黃油一樣，遊行沒有遇到任何問題，因此他要求，必須出動國民警衛隊搞定，一剛開始沒做，後來才做。

川普強調，他就住紐約曼哈頓，情況很可怕，媒體會花很多時間報導紐約，因此紐約必須強硬起來，紐約有全國最強警力4萬人，可以派出國民警衛隊，必須把情勢控制住！

(中時電子報)