基隆市府一名劉姓男臨時人員，因工作因素必須到倉庫打掃，但在2月底防疫期間，竟然將倉庫內27盒共1350片的口罩，分多次偷走，後來主管發現後，報警處理，他聽聞消息後自首坦承，基隆地檢署近日偵結，認為他犯後態度良好，且願意賠償損失，並獲原諒，予以職權不起訴處分。

據警檢調查，這間遭竊的倉庫，為一名技士管理，但因為該倉庫常常漏水，劉男要定期去清理，他後來私自為了方便，偷偷複製一把鑰匙，自2月底至3月中旬，多次出入倉庫，看到大批口罩存放，因此心生歹念，藉機分批將醫療口罩24盒、活性碳口罩3盒，共計27盒1350片的口罩，全數偷出。

劉男直到有員工到倉庫盤點，發現口罩短少許多，向警方報案後，他才強在犯罪被發覺前，主動向警方自首，拿著剩餘的9盒口罩，歸還給主管，並承認是自己所為，警方訊後依竊盜罪嫌，將劉男移送法辦。

檢方表示，劉男犯案後主動向單位主管及警方坦承犯行，無竊盜前科，並且犯後態度良好，除了歸還剩下的口罩，更已賠償新台幣4750元，而主管也願意原諒劉男，因此予以職權不起訴處分。

(中時 )