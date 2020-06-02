「國美館何止水逆，簡直要滅頂了！」國立台灣美術館員工將國美館雨後漏水慘照PO上臉書，抱怨「直接讓漏水噴在作品上，可憐了大廳黃土水的《水牛群像》」，並直指「國寶作品命運多舛」。國美館2日對此回應表示，未影響到《水牛群像》作品本體，防水工程已在上月完成發包，預計今年底完工，至於近日漏水，經巡檢後已請廠商查修。

國美館員工的網路發文引起網友議論，有人回應：「該長出鐘乳石了吧！」、「辛苦了，藝術品最怕水傷，這事可大條」。不少網友看的照片，留言感嘆：「潮到出水了」、「國際慘事」、「實在太慘了」。

原PO進一步表示：「再大條也20多年了」，他到國美館以5年，每年下雨就是這樣，「文化部撥款公共建設計畫整修館體，竟然優先處理電扶梯而不是漏水，國寶作品又要被工地粉塵汙染，又要被水淹」，並詼諧地指出，「宜蘭童玩節玩水都沒我們玩得凶，直接讓漏水噴在作品上」，可憐了擺放在大廳的台灣雕塑家黃土水的《水牛群像》作品。

國美館回應指出，5月24日至28日期間的大雨後，館內部分公共區域有滴水情形，經巡檢後已請廠商緊急查修。因921防震梁柱結構而滲水區域，雖鄰近國美館大廳《水牛群像》典藏品展示區，但漏水處暫沒有影響到作品本體，國美館將針對作品防護加強製作保護罩。

國美館表示，國美館自1988年開館，建築超過30多年，自2018年開始執行「國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫」，其中防水工程於今年5月完成細部設計及發包，近期將即開工，預計今年底完工。

(中時 )