台南市警六分局高思雲、李穎治、葉大維等3名員警退休，分局長陳建民與南區警友辦事處主任楊福明昨晚共同舉行歡送會，並致贈紀念品，感謝他們將人生中最年輕、最顛峰的歲月奉獻給警界，並期盼3人脫下警察戰袍的人生下半場，有另一場更精彩的人生風景。

退休的秘書室警員李穎治承辦資訊業務，擁有頂尖的資訊幹才，還考取空拍機飛手執照。他在從警31年的歲月裡，有24年奉獻於警六分局，舉凡分局官網管理、視訊會議、M-POLICE，電腦設備，均屬業務內容。今年新冠肺炎期間，為使異地辦公方案順遂，李員於4小時內建構10台電腦辦公環境，迅速創造「第二辦公室」，在架設過程中還曾一度眼疾復發，但仍邊點眼藥水邊上工，強忍眼疾不適，讓異地辦公如期完工，十分敬業。

交通組警員高思雲是分局最強的「交通活字典」，熟稔交通法令，且受理各項交通違規申訴、訴訟。近年來出現不少檢舉達人，導致交通案件量大幅暴增，但高員仍戮力從公，兢兢業業，如期完成各項工作要求。

至於鯤鯓派出所員警葉大維，則將31年警職生涯奉獻給日夜輪班的外勤，盡忠職守擔任治安防線尖兵，作好治安、交通、為民服務等基礎工作。

(中時 )