國立高市旗山農工為了讓學生和即將升高中職的國中生能夠充分了解108課綱內容，日前結合校內各科老師組成跨領域素養導向團隊，共同辦理「課市集」活動，由學生擔任簡報主持人，向未來學弟妹介紹旗山農工9大科特色，盼藉由該活動，讓旗美9區孩子能夠留在旗山就學，達到在地人在地學的目標。

跨領域素養導向團隊在108新課綱，以「老味道」為主題設計微課程，包括由園藝科結合在地名產「香蕉」製作出的香濃美味「蕉出珍心冰淇淋」；另家政科循阿嬤的手藝，以傳統柴燒方式，呈現出令人懷念的碗粿等，均獲得前來參訪體驗的國中師生好評。

旗山農工老學校，結合了一群臥虎藏龍的老師，共同帶領學生展開旗山地區的「老味道」，新課綱未來以傳承與創新的多元，帶領學生進入探索和跨領域學習的旅程。

旗山農工為因應教育部108課綱技職教育政策的推動，未來還會舉辦更多不同型態課市集（例如多元選修市集，彈性課程市集），讓學校課程能夠因應產業升級轉型趨勢，並順應世界性的全球化潮流，承先啟後，繼往開來，使得學校永續優質發展。

(中時 )