打造太保新亮點！麻魚寮公園改善工程今動土。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

打造太保新亮點！麻魚寮公園改善工程今動土。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

打造太保新亮點！麻魚寮公園改善工程今動土。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大保市麻魚寮公園10年前啟用，許多設施已年久失修，嘉義縣文化觀光局向中央爭取到2600萬元預算，將進行前瞻水環境改善計畫，今2日下午舉辦動土儀式，預計最快11月完工，屆時將期供民眾安全、美麗的優質休閒環境。

麻魚寮公園位在太保市麻寮里麻寮大排以及嘉南大圳北幹線兩條水線夾角處，鄰近古恩宮、中山路市集及北港路，是當地民眾早上採買、晚上逛夜市以及散步的遊憩場所，但公園落成至今，公園無設置供年長者休憩環境，現以搭設鐵皮作聚集場所，影響公園美觀，加上設施老舊，無法吸引民眾前往，文觀局去年爭取中央補助2340萬，地方配合260萬將投入整修。

縣長翁章梁、立委蔡易餘及太保市長黃榮利等多位地方民代下午皆到場參加麻魚寮公園水環境改善工程動土祈福儀式，翁章梁說，麻魚寮地區為太保人口最多的地方，盼透過水環境計畫創造融合生活、生態、生產永續環境及親水空間，未來也將增設滑草坡、種植黃金風鈴木，期待居民都能感到賞心悅目，更能接近水環境，也感謝蔡易餘關心地方建設，積極爭取中央經費，共同完成改善工程。

蔡易餘指出，麻魚寮地區人口數將近1萬5000人，人口密度高，且人口數持續增加中，水環境計畫整合觀光局、河川局，期待將麻魚寮打造為水環境親水公園，兼具疏浚及觀光的功能。

「太保市是有潛力的新興都會！」黃榮利自信喊出，麻魚寮公園右邊為嘉南大圳，左邊為嘉義市通往朴子溪的排水溝，盼在未來改善為親水公園後，從小孩到大人都能來此休憩，帶動地方觀光。

(中時 )