美國一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd），慘遭白人警察紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓住脖子10多分鐘，導致對方無法呼吸慘死。各地爆發激烈抗爭，導致許多店家被迫暫停營業，繼疫情之後再度陷入生計問題，金融界「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）1個多月前就曾指出，「美國將會爆發一場示威暴動」，如今預言真的兌現，讓眾人都深感震驚。

根據《Busuiness Insider》報導，魯比尼3月份時曾在推特發文表示，新冠肺炎疫情將會嚴重衝擊美國經濟，讓石油及其他風險資產業跟著陷入膠著的情況，全球經濟大蕭條恐將持續好一陣子，甚至可能面臨糧食短缺的危機，種種情況逼得人民負面情緒高漲，進而爆發動亂，也包括年底選舉前的亂象。

「佛洛伊德之死」引起全美至少30個城市暴動，各地激烈份子開始出現搶劫、放火燒屋等暴力行為，甚至有大批示威民眾包圍白宮，要求政府正視種族歧視，為此華府緊急進入封鎖戒備狀態。魯比尼認為，停滯的經濟導致4000萬的失業人口，再加上政府無能的政策，美國人有足夠的理由暴動。

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(中時電子報)