新冠肺炎疫情對全球航空業帶來沉重打擊。多國防疫限制措施逐步放鬆之際，國際民用航空組織（ICAO）為保障乘客語與機組人員的安全提出了新的建議，包括乘客須攜帶健康證明、限制乘客在飛機上使用廁所等。

最新健康指南由ICAO在世界衛生組織（WHO）與國際航空運輸協會（IATA）協助下制定完成。內容包括：乘客出行前須攜帶健康證明、到機場、下機後都要量體溫，優先透過網路辦理登機手續，重新規劃通關動線以減少肢體接觸和排隊等。

此外，旅客在機場和飛機上皆須佩戴口罩，並與他人保持至少1公尺距離。乘客在機艙內應避免走動，同時不能在廁所外排隊等候。ICAO也建議，航空公司應經常消毒機艙，勿提供報紙或雜誌，免稅商品銷售也應受到限制。

不過，ICAO並未建議航空公司在每名乘客旁邊保留1個空位，以維持社交距離。航空業擔心，這項措施將有損獲利。

這是自2001年美國九一一恐攻後，ICAO針對航空安全提出的最重要改革建議。總部位於加拿大蒙特婁的ICAO估計，截至今年年底，新冠大流行將導致全球航空乘客減少15億人次，年收入則將銳減台幣11.8兆元。

(中時 )