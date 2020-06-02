在防疫期間，許多專家建議可以多吃維生素A照顧眼睛、保護皮膚黏膜、提升免疫力。但台安醫院營養師劉怡里表示，長期食用大量動物肝臟、魚肝油，或服用高劑量補充劑，可能導致維生素A中毒，建議透過多吃黃綠色蔬果的方式攝取。

聽說胡蘿蔔吃太多，會導致維生素A中毒，造成噁心、嘔吐、頭痛等症狀，這是真的嗎？劉怡里解釋，維生素A為脂溶性維生素，是維持人體正常視覺功能、生長發育及組織分化所必需維生素，正常成人對維生素A的上限攝取量是每日3,000微克視網醇當量。

臨床觀察，在3種情況下最有可能造成維生素A攝取過量：（1）服用單一配方、高劑量的維生素A；（2）或是同時服用魚油、綜合維生素、免疫調節維生素等保健食品，都可能造成攝取過量；（3）常吃大量動物肝臟，也可能造成維生素A中毒。劉怡里建議，多吃芒果、南瓜、地瓜、番茄、地瓜葉等黃綠色蔬菜，從新鮮蔬果中攝取維生素A，就不用擔心有中毒之虞。

維生素A急毒性症狀，包括噁心、嘔吐、頭痛、腦脊髓液壓力增大、暈眩、視力模糊及肌肉不協調等現象，只要確定不是由肝臟病變引起的黃疸，並停止食用過量維生素A，經治療後就能將本來堆積在體內的維生素A自然排除。 食品藥物管理署提醒，民眾應保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。

(中時電子報)