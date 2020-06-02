景氣轉折直下，最容易出現的市場警報是企業逾期付款，貿易風險評等公司科法斯今（2）日指出，中國大陸市場在2019年已存在逾期付款惡化的趨勢，66％受訪企業表示遭遇了逾期付款，今年以來大陸首波面對疫情衝擊，企業經營狀況比去年更差。

科法斯警告，在如此惡劣的經營環境下，竟然只有17％的受訪企業表示，有購買信用保險，絕大多數企業面對應收帳款的極高風險，且有四成受訪業者完全沒有使用任何管理工具，等於面對收不回來的帳款只能「兩手一攤」。

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟活動，科法斯2020年中國企業付款調查顯示，2019年企業付款行為發生惡化，66％受訪企業表示遭遇了逾期付款。2019年，平均信用期限穩定在86天。

科法斯研究團隊預計，今年來因封鎖措施遭受嚴重衝擊的行業，為了維持生存不得不延期付款，有的企業甚至因而倒閉。由於各國際機構普遍認為，2020年經濟增長率將創30年來最低值，考慮到經濟活動與逾期付款之間的歷史關聯，科法斯預計2020年的情況會加劇惡化。

(工商 )