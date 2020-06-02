南韓小有名氣的饒舌男歌手NO:EL（張龍俊，장용준）去年因酒駕撞傷一名摩托車騎士，還企圖找別人頂罪，甚至疑度嗆「我爸是議員」，引起爭議；2日經法院一審判1年6個月有期徒刑，得以緩刑2年，也和受害者達成和解。

NO:EL在去年9月7日凌晨2點開著高級轎車 ，在路口與一輛摩托車相撞，騎士受到輕傷，但警方趕到現場發現NO:EL是酒駕，血液中酒精濃度高達0.08%，已符合被吊銷駕照水準；沒想到事後不久後，有另一名30歲男子到警局「自首」，聲稱當天是他駕駛轎車，而調查過程中NO:EL還強調「我爸是國會議員張濟元（장제원）」。

不過，後續NO:EL非常積極和受害者談和解，經檢警超過半年的調查，今日法院一審判他1年6個月有期徒刑，得緩刑2年，並接受40個小時駕駛教育課程；另外，據悉頂罪的男子則遭罰500萬韓元（約新台幣12萬元）。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)