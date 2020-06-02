據澳門博監局1日公佈，5月份澳門賭收為17.64億澳門元(下同)，較4月的7.54億元上升133％，而按年則下跌93.2％。而今年首五個月賭收為330.04億元，較去年同期的1,256.91億下跌73.7％。業內人士指出，5月份賭收按月回升，主要與核酸檢測政策改變下，增加了持商務簽注大陸客來澳門有關。另據稱，一名在疫情期間一直留澳的台灣豪客，單單在5月輸掉的金額，已佔整月賭收近3成。

據專門報導兩岸四地博彩新聞ALLINMEDIA網站，5月份的澳門賭收，有相當一部分是由一名台灣豪賭客「貢獻」，差不多佔了3成。該名台灣豪客在2月起已在澳門逗留至今，他是澳門「龍頭」貴賓廳的一名大客，主要在新濠天地的賭場娛樂，期間亦曾轉戰永利皇宮。

在疫情期間賭場生意冷清的情況下，單單這名豪客的輸贏，可謂足以牽一髮動全身。據悉，該豪客於4月轉戰永利皇宮「有斬獲」，金額之大令永利「輸不少」；到了5月他又回到新濠天地，先後涉足中場、公司廳和貴賓廳，但這次卻運氣欠佳，「貢獻」賭場的金額相當於5月賭收接近3成。

除個別豪賭客對澳門賭收的「重大貢獻」，澳門博彩中介人協會理事林繼光向Allin透露，由於5月中旬澳門可以為持有商務簽證的大陸人進行核酸檢測，確實恢復了部分貴賓廳的客源，但中場依然十分慘淡。不過，林亦指出，目前持商務簽證的內地客人來澳門後，要作核酸檢測才能回大陸，而且返回珠海後要停留14天，所以來澳的商務客只屬一小部分。

(中時 )