AgilePoint公司2日捐贈台幣500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，提供明新科技大學作為教學使用，AgilePoint公司台灣區總經理王冠章、明新科大校長林啟瑞代表雙方出席捐贈儀式，這套平台未來將於人工智慧技術應用的教學使用，增添教學利器。

AgilePoint公司來自美國矽谷，此次捐贈的平台為低代碼或無代碼開發方式，並整合雲端服務及人工智慧的快速與敏捷開發平台，並具有強勁的流程引擎，能夠提供企業級統一的應用程式發展平台，整合公司內部及外部流程資源為一體，已被全球五百大企業大量採用，在台也有不少科技公司使用。

林啟瑞表示，明新科大貼近產業，校區鄰近新竹科學園區與新竹工業區，產學資源豐富多樣，以產業大學為定位，並結合優勢推動「智慧科技」與「智慧服務」、為學生打造畢業即就業的環境。林啟瑞也說，明新已有將近12萬名校友遍布產官學研各領域，根據104人力銀行公布最新調查，半導體產業最愛邀約明新科大的畢業生，也是半導體產業招募首選、「製程規劃類人員」的第一，排名超越成大、交大、台科大等國立大學。

王冠章表示，這套系統的架構設計之初，就是基於將人工智慧(AI)無縫接軌做考量。他說，眾所皆知AI可做出的應用模式與需求相當多元，且其變化往往需要立即反映到應用面，若是延用過去程式碼編譯再執行的僵硬做法，將讓AI無法將即時的智能判斷，立刻做線上的改變，因而無法發揮其智能的運作。

AgilePoint提供了一項創新思維的服務平台，可讓人員毋須編寫程式碼，使用者即可用模塊拖拉用軟體元件組裝的概念與圖形化介面，讓非資工背景的人員也可在短時間內做出符合個人、企業需求的App與網頁，也可促進企業的數位轉型。

這套數位轉型服務平台，也被不少全球五百大企業採用，在台灣也有知名科技公司使用，明新科大的半導體封裝測試類產線教學也率先引進，工學院長呂明峯表示，為了培育半導體產業人才，校方提出「半導體封裝測試實務人才培育計畫」，獲得教育部補助近5000萬元在校園建置「封裝測試類產線」，讓學生在學期間就能熟悉業界的作業環境和機台，打造畢業即就業的實戰力。

(中時 )