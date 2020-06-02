美聯社與企業高層薪酬分析公司Equilar公布，超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）去年薪酬逾5,800萬美元，為標普500企業執行長薪資之冠，也是2011年開始該份企業高層年薪調查以來，首度出現女性榜首。

蘇姿丰2019年薪資共計5,850萬美元，比起排名第二的探索頻道（Discovery）高薪執行長札斯拉夫（David Zaslav）還多出近1,300萬美元，後者去年薪酬達4,580萬美元。

此份薪資報告於上周發布，由於調查的是2019年的薪資，所以尚未受到新冠肺炎影響。今年因疫情的緣故，許多企業領袖選擇放棄部分或全部薪資。

蘇姿丰去年所得遠遠超越前年水準，主要歸功於與績效相關的一次性股票獎勵，而她的基本薪資為100萬美元以及120萬美元的績效獎金。2018年蘇姿丰薪酬達1,340萬美元。

蘇姿丰2014年接掌超微，當時該公司深陷財務困境。在她的領導下，超微自谷底翻身，在雲端運算與遊戲電腦領域業績蒸蒸日上，成為英特爾強大對手。超微的股價也隨之飆升，2019年漲幅高達156％，傲視所有標普500企業。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師摩席斯曼（Hans Mosesmann）去年底受訪時表示，蘇姿丰大膽無畏的策略，完全翻轉這家公司。他認為蘇姿丰的成功是這一代難得一見的案例。

(工商 )