炎亞綸IG限時動態澄清沒和網友對話。(圖／翻攝自IG)

炎亞綸忍無可忍發文。(圖／翻攝自微博)

藝人炎亞綸日前因怒罵WHO祕書長譚德塞，丟了大陸2千萬選秀節目導師工作，更被陸網友狂譙，還有人到他IG私訊「Get out of China（滾出中國）」，他則回應「不在中國」，再次引爆網友怒火，不過他發文表示自己沒回應過這名網友，更痛斥：「完全沒做的事情，卻還要逼我對這件事負責，到底是什麼道理？」怒問這樣就是愛國嗎？

有網友到炎亞綸IG私訊，要他「Get out of China」，卻得到他回覆「我不在啊，有事嗎？腦子不好使？」，引起陸網友不滿，痛罵他「知道自己在大陸涼了，裝都不願裝了」，不過炎亞綸否認講過這樣的話，還發限時動態澄清，但網上又流傳爆料網友PO出翻攝手機螢幕畫面，想證明真的是跟炎亞綸帳號對話，引爆網友怒火，覺得他敢做不敢認。

對此，炎亞綸也不忍了，在微博發聲明強調「你們可以不喜歡我，我也沒有要佔據你的世界，但如果這樣抹黑造謠生事拉仇恨，是你每天想過的日子，恕我難奉陪」，他本來不打算解釋什麼，但還是遭到針對，「你們看清楚，對立從來就不是我挑起的，不要忽略那些在我的話語之前滿懷仇恨的挑釁。」

「我在我的世界裡到底哪裡打擾到你了嗎？你如果不想看見我何必浪費時間看我？還要來我的社群媒體故意挑事？這樣就是愛國嗎？」對於這樣的謾罵聲感到無奈。

(中時電子報)