中國汽車工業協會2日發布其統計的重點企業銷量快報情況，數據顯示，5月大陸汽車行業銷量預計完成213.6萬輛，較上月增長3.2％，較去年同期增長11.7％；1到5月汽車行業累計銷量預計完成789.6萬輛，較去年同期下降23.1％。

《澎湃新聞》報導，4月，大陸汽車產銷分別達到210.2萬輛和207萬輛，較上月分別增長46.6％和43.5％，較去年同期分別增長2.3％和4.4％，4月產銷年增長均為今年以來的首次增長，其中銷量更是結束了連續21個月的下降。

而《中國證券報》報導，大陸國家統計局5月27日發布的數據顯示，4月大陸汽車行業利潤年增長29.5％，3月為下降80.4％。

中國汽車工業協會秘書長助理陳士華認為，4月大陸汽車企業生產節奏恢復加快，市場有所恢復。但利潤增長很大原因是前期被抑制需求反彈，不具備可持續性，全年汽車市場可能仍然明顯下降；中國汽車工業協會也認為目前大陸汽車市場消費動能仍不足，預計今年大陸國內汽車市場銷量下滑15％到25％。

(旺報 )