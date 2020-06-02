一個簡單數學問題，當年馬英九發消費券3600元，現在振興三倍券民眾自付加政府發放是3000元，哪一個對GDP貢獻度大？如果吵了2、3個月、繞了一大圈的三倍券，端出來是長的很像「消費券」的兄弟版，那到底又高明在哪裡？

看看民進黨是多麼嘲笑前總統馬英九2008年的消費券，說是發生「替代消費」效果，民眾7成消費拿去原先日常消費支出，乘數效應沒出來，對GDP貢獻度只有0.28％等等，結論就是死都不願重蹈覆轍發消費券。

問題是，從酷碰券變成振興券，今天又改名三倍券，看似政府以「2000元」勾出民眾的「1000元」，多創造消費。可是試問，民眾自掏腰包付了1000元，那麼這3000元到底是會拿來買原本沒有預期買的東西，還是同樣花在本就會用的生活用品，或是預計消費項目？

或許可以問問身邊的人怎麼用這筆錢，目前各種聲音都有出來，有家庭表示剛好想換液晶電視，剛好拿三倍券來抵用。有的年輕人則說使用信用卡可能會多刷一些，也有開車族說會拿來加油、上館子等等。

可以想見，是會有人花比券額3000元多，但比較多比例恐怕還是難以避免使用在日常支出。要說乘數效果不能說沒有，但想達到政府宣傳的3倍，可能要打個折扣，更遑論可帶動的GDP貢獻。

畢竟三倍券無法迴避跟消費券同樣的問題，就是「替代消費」效應出現。如此想來，馬英九何必白白被罵，而執政黨還更繞了一大圈，搞了更多行政成本。

其實疫情帶來的內需低迷，需要只是消費信心的一盞明燈。一開始就不該太計較「替代消費」成效，只要讓民眾覺得多出一筆橫財可用，大家開開心心去花錢，那種社會的消費信心與愉快氣氛，就已是振興經濟的最好幫助，何苦上演一齣政治大戲。

(中時 )