美國股市從3月低點開始一路上漲，標普500指數已彈升35%，與歷史高點只剩10%空間，前景看似一片美好。對此，高盛證券表示，從近期的經濟或政治因素表明，美股短期有下行風險，過去兩個月的飆漲的行情恐怕難以持續；此外，該行也示警未來需要留意的4大風險。

綜合外媒報導，高盛分析師認為，現在標普可能已經反應樂觀的經濟復甦，不過從未來經濟和政治可能遇到的風險顯示，近期美股獲利偏向下行，或是中立，再出現飆漲的情況不大。

不過，高盛也認為，基於標普強勁的表現，說要回到日前預測的低點2,400點已經不太可能，因此將標普500的低點目標小幅提高到2,750點，高點在樂觀狀況下可能反彈至3,200點。

同時，高盛也提出了未來可能面對的4個風險，包括生技類股、經濟、美陸關係緊張以及總統大選。其中，生技要面對的是第二波疫情可能會導致該指數下挫；美國總統大選帶來的不確定性，也是股市上漲的一大壓力。

(中時電子報)