好不容易治癒新冠肺炎，從疫情中康復，首要面對第一個現實的問題，就是「醫療費用」，一位美國高中教師，在醫院待了幾個星期，罹患新冠肺炎痊癒後，終於回到家裡，但他有新的困擾，他收到第一份醫療費用帳單，上面寫著高達84萬美元（約台幣2千5百萬）的金額。

這位高中教師羅伯特（Robert Dennis），新冠肺炎痊癒後，回到家收到84萬0386.94美元的帳單，妻子坦承看到金額時「真的嚇到快窒息」，其中明細包括羅伯特在重症病房插管兩星期的費用，且光醫院藥費就高達25萬美元（約台幣747萬）。

而這還只是第一份帳單，還有其他的費用都還沒算進去，例如羅伯特在康復醫院住院三週的費用等，夫妻倆估計，所有帳單總金額會達到150萬美元（約台幣4千4百萬），令他們慶幸的是，羅伯特有醫療保險，且根據科羅拉多州保險部門指出，病人會受到州緊急條例的保護。

根據外媒報導，治療病人的醫院如果有「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」（CARES ACT）的資金資助，醫院就不該向病人寄送醫療帳單。

(中時電子報)