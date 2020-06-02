高雄市三民區5月31日發生一起騎士遭BB彈射擊事件，造成騎士肩膀及左手腕6處紅腫受傷，經調閱相關資料分析比對，嫌犯為86年次劉姓男子，因為想看剛買的模擬空氣槍射程如何，便對著路人試射，導致騎士受傷，警方循線查緝，1日將劉男逮捕歸案，並依刑法傷害罪移送高雄地檢署偵辦。

高市警三民二分局5月31日上午10時接獲報案，稱1名機車騎士於大順二路與和順路口停等紅燈時，遭不明人士射擊塑膠BB彈，經過警方清查比對發現，騎士遭攻擊前1天，1位女性被害人在民族一路西側人行道也同樣遭彈襲，造成右耳皮膚輕微紅腫，遂立即組成專案小組展開偵辦。

據了解，劉男日前在七賢路一間生存遊戲裝備店，購買了1把空氣BB槍，因為想試試槍的射程以及性能，便在轎車後座對著路人進行射擊，導致路人及騎士雙雙受傷，但3人並無任何關係或糾紛。

警方獲報後立即成立專案小組展開偵辦，1日下午18時，在高雄市左營區文萊路將劉男拘提到案，並查扣犯案空氣槍1把及BB彈1包等證物，警方將劉男依刑法傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警三民二分局長黃文哲表示，防疫期間警方全力加強轄內治安維護，對於暴力犯罪、財產犯罪、聚眾鬥毆等違法行為絕不姑息，並立即查辦。同時全盤規畫具體勤務作為確保轄區治安平穩，民眾若發現不法情事，請立即通報警察機關，共同打擊犯罪。

(中時 )