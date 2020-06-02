「大家好，我是will，很高興大家來到我的直播間……這是來自台灣梨山的烏龍茶，現在只要一分錢……」5月31日，30名在杭台灣青年在杭州博地中心參加首屆在杭台灣青年電商直播體驗營活動。

據陸媒報導，近期大陸國家發改委、國台辦等十部門聯合出台了支持台企應對疫情、復工復產和投資發展的「11條」措施。杭州作為大陸數字經濟和電商直播第一城，市台協會充分發揮地域和產業特色，結合實際，組織各類電商活動，重點引導在杭台青、台企拓展內銷市場，加強杭台企業交流合作，支持和幫助在杭台青、台企適應「互聯網＋」發展和消費升級趨勢，借助電商平台開展市場營銷推廣。

體驗營安排了實操理論、案例分析、直播觀摩、覆盤推演等環節。30名台青跟隨著杭州青年創業達人、獨立新媒體、抖音編導運營負責人、直播學院創始人等大咖，系統學習電商及直播平台的講解、電商直播實務操作指導，並親身參與電商直播體驗、現場直播等。

「這是我第一次做主播，感到有些緊張。」在杭台青余淯婷告訴記者，我本身是學金融的，來參加純屬好奇，不過我覺得自己還蠻有天賦的，以後要是有機會的話會考慮嘗試當主播。”

和余淯婷一樣，這30名台青中大部分都是第一次當主播。「我本身就有一家公司，想要更多了解電商和直播還有這其中的具體操作過程，雇人來播不如自己也懂這方面的知識，讓自己做得更好。」曾偉鈞說。

(中時 )