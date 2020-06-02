根據上海證券交易所2日公告，中科寒武紀科技股份有限公司（下稱寒武紀）已通過科創板上市委審議，審議結果為同意寒武紀發行上市（首發）。

《澎湃新聞》報導，寒武紀是大陸AI晶片領域裡的明星公司。3月26日，寒武紀正式提交招股書，準備在科創板上市。

隨著寒武紀招股書的披露，該公司股權結構、營收依賴、市場占有率、產品化程度低等問題引發爭議。5月7日，寒武紀披露了首輪審核問詢函相關的回覆，其中上交所的問詢涉及公司股權結構、主營業務、核心技術、研發項目、營業收入、募投項目、應收帳款等；5月20日，上交所第二次問詢寒武紀，要求寒武紀及其保薦機構、相關律所就公司的政府補助、持續經營能力和預計市值、 IP授權固定費用模式授權收入、智慧計算集群系統等問題給出答覆。

寒武紀給出的回覆指出，今年1到3月，該公司實現營業收入1155.26萬（人民幣，下同），較去年同期減少18.91％，主要由於從華為海思取得的終端智慧處理器IP授權業務收入下降較大；淨利潤為虧損1.08億元，原因為研發投入大幅增加。今年，該公司主營業務收入預計約為6億到9億元，較去年同期增長35.15％到102.73％；歸屬於母公司所有者的淨利潤預計為-6.5億到-4億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤預計為-8億到-6億元。

在第二輪問詢過程中，基於寒武紀營業收入、主要核心技術等多方面因素，寒武紀的保薦機構在問詢函中回覆，基於寒武紀今年6到9億元的收入預測，對其估值進行計算的結果為192億到342億元。

寒武紀獲上市委通過後，下一步將正式提交註冊。

據了解，寒武紀前身是中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智能的交叉領域」10人學術團隊。取名「寒武紀」，是希望用地質學上生命大爆發的時代來比喻AI的未來，目前，寒武紀AI晶片主要有兩條商業模式，第一，是將處理器IP授權給晶片廠商，例如與華為的合作；另一條則是自己設計和銷售晶片，比如，寒武紀面向互聯網公司等用戶推出的雲端智慧晶片。

(旺報 )