金門擁有人文、生態旅遊的優勢條件，交通部列為推動國旅的重點目標。（李金生攝）

金門縣府觀光處長丁健剛強調，空中交通攸關金門觀光旅遊產業，期待交通部的大力支持。（李金生攝）

有出國fu的離島旅遊，將是新一波國旅的強檔推案，交通部長林佳龍今（2）日在金門再加碼補助，強調搭配當地生態、人文旅遊優勢條件，協調航空公司放大機型和加開班機，吸引遊客人潮來到，「下半年把上半年的生意做回來!」。

林佳龍下午在立委陳玉珍於金門航空主辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，針對縣府擬推出振興旅遊券，表示將在預算方面相挺，同時先送給縣府小紅包1000萬元，做為觀光推廣和建設費用。

金馬澎「跳島旅遊」是交通部推動國旅的重點之一，自7／1推動的安心旅遊，原對自由行和團體均有補助方案，林佳龍今天再加碼離島增加1天，等於每人最高補助2000元，團體每團補助上限則是7萬元，導遊隨團人員的補助也規畫從原來的1000元增加到1500元。

林佳龍也回應縣府觀光處長丁健剛的建議，表示離島推觀光首要解決交通問題，將協調航空公司放大機型、增加班次，相信未來國門打開，機票會一票難求。

林佳龍表示，金門有特色節慶活動，小而美的民宿也很吸引人，只要運用生態、人文旅遊的優勢條件，可以把觀光產業做大做滿，觀光局針對即將登場的金門觀賞日環食活動，就會列入近期行銷重點之一。

至於觀光業者關心的「小三通」何時復航？林佳龍也表示，需待中央疫情指揮中心和陸委會審慎評估，交通已有超前部署計畫，一定會全力配合去做。

(中時 )