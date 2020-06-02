沃旭能源2日在臉書上發文表示，由於台灣風場即將進入密集建設期，需要各方人才共同打造風場。

沃旭指出，一座離岸風場的開發、建造、運維到除役的四個階段環環相扣，且都在沃旭業務範疇內。因此當沃旭決定投入一個市場，就將會是超過30年的長遠規劃，這也是沃旭需要各領域在地人才的主要原因。至於徵才領域，沃旭表示，法務、財務、金融、公共關係、環安衛、工程到電機等領域都有職缺。

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