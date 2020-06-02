沃旭徵才 財務到工程現場職缺陸續放出 20:222020/06/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／取自沃旭網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃旭能源2日在臉書上發文表示，由於台灣風場即將進入密集建設期，需要各方人才共同打造風場。 沃旭指出，一座離岸風場的開發、建造、運維到除役的四個階段環環相扣，且都在沃旭業務範疇內。因此當沃旭決定投入一個市場，就將會是超過30年的長遠規劃，這也是沃旭需要各領域在地人才的主要原因。至於徵才領域，沃旭表示，法務、財務、金融、公共關係、環安衛、工程到電機等領域都有職缺。 (工商 ) #沃旭 #徵才 #財務 #職缺 #風場 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 疫情加暴亂 美國恐陷入「失落十年」 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 大陸停購美農產品？今天又下單18萬噸大豆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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