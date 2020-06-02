美國大暴動越演越烈，有6州13市宣布緊急狀態，國民兵並進駐21州與華府，協助平息動亂。財經專家警告，大暴動可能引發第二波新冠肺炎疫情，將重創美國經濟復甦與金融市場。

RBC資本市場美股策略部主管卡薇西娜(Lori Calvasina)周一在研究報告中指出，「民眾上街頭大規模示威將引發是否會引爆第二波疫情的疑慮，進而打亂經濟解封回復正常的步調。」

她還說，「投資人關注的是會對股市帶來何種影響，這部份可觀察未來經濟指標的情況，尤其是近來已經止跌翻揚的企業活動與消費者信心的走勢。」

歐本海默(Oppenheimer)首席投資略師史托茲法斯(John Stoltzfus)認為，全美各地爆發抗議活動已讓衛生官員憂心近來好不容易壓低疫情的努力付之一炬。

他表示，「大暴動事件發展無疑是本周投資人頭號觀察重點，此外經濟指標與一些即將公布第一季業績的企業財報也可能牽動盤勢走向。」

美國外匯經紀商安達(Oanda)資深市場分析師莫亞(Edward Moya)指出，美國抗議活動延燒6天以來，至今尚未對金融市場造成明顯的影響，但接下來相關衝擊就會陸續浮現。

莫亞進一步表示，大暴動將導致許多市政府財政更加困難，進而引發公務員的裁員潮，「而經濟復甦其實還仍形脆弱，此時爆發大規模示威將延緩復甦的時程，同時減弱復甦的強度。」

愛華(AvaTrade)首席市場策略師艾斯蘭(Naeem Aslam)周一也對此發布偏空的研究報告，他指出，「我們認為持續延燒的示威與暴動將是美國金融市場的一大威脅，特別是當前投資信心尚且不足。」

艾斯蘭還說，「除此之外，我們也擔心這次大暴動事件可能會導致新冠肺炎感染人數由降轉升，美國政府官員非常努力要降低確診人數，若大暴動事件短期內不能解決，那第二波疫情爆發的時間可能會比大家所預期還要提前許多。」

(工商 )