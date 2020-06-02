夏宇童和孫協志去年7月傳秘戀，兩人至今皆以「好朋友」稱呼，近日她在舞台劇《倒垃圾》飾演女主角「蕾蕾」，因個性太心軟總遇人不淑，問及感情觀，夏宇童認為和蕾蕾大相逕庭，不會委屈求全，即便分手也坦然好聚好散，至於和孫協志互動，夏宇童說兩人很聊得來，加上他個性細心會照顧人，被問到未來是否期待步入婚姻？夏宇童說「沒有訂一個時間點，順其自然」，但透露媽媽曾洩催婚心願「我媽說若有人照顧我那是最好，媽媽總覺得我像小孩，她希望我替以後想一想」。

先前周刊曾多次目擊兩人牽手約會、遛狗，兩人至今未鬆口彼此關係，夏宇童談及和孫協志從節目認識，「他本來就是會照顧晚輩的人，沒有什麼距離，可能我們聊電動、鬼故事很開心，後來也一起玩遊戲」，不論任何話題或抒發情緒，孫總能傾聽、用不同角度幫忙分析，「他是感性、理性兼具的人」，被問到兩人年紀相差11歲，夏宇童妙回身邊很多「老」朋友，有從學生時期到現在，有的是工作上的朋友，直說「我個性很幼稚，應該對方夠幼稚才能聊、陪我這樣玩」。

夏宇童讚孫協志相當細心，近期媽媽也催婚「有人照顧的話很好」。（粘耿豪攝）

夏宇童從小在單親家庭長大，她回憶國小四年級時，有男同學嘲笑從沒看過她爸媽到學校，還故意推倒她，她一氣之下拿掃把往男同學頭上揮，「打這一下，血從同學額頭噴出來，我媽也來學校了」，自此沒人敢欺負她，有女同學被欺負也會找夏宇童求救，仗義執言的個性讓她成為「喬事王」。

相較在朋友圈中據理力爭，夏宇童在感情中態度卻不盡然，她回憶過去曾碰到對方劈腿、偷吃，當時她選擇原諒，「我覺得每個人都會犯錯，若他願意改，我會給他機會」，雖該段戀情失敗收場，她至今仍相信人性本善，若新對象犯錯依舊會原諒。面對逝去情感，她想起舞台劇中深刻一幕，是大家回顧老社區拆遷點滴，夏宇童反思「有很多事不會有機會回顧，所以要珍惜現在所擁有的一切」。

夏宇童出道11年，擁有歌手、主持人、演員等多重身份，她自認「很貪心」，很難從中選一項最愛的，「因為每個我都很喜歡，很難取捨」，但她享受每個當下，不論是事業或是感情「自在最好」。至於孫協志會不會來看舞台劇？夏宇童笑說「我有把訊息發給大家，歡迎大家來看戲」。舞台劇《倒垃圾》6月19日至7月5日於水源劇場演出，購票請洽兩廳院。

(中時 )