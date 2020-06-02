路透2日報導，三名了解交易情況的美國交易商表示，大陸國有企業本1日至少購買了3船美國大豆，總計至少18萬噸大豆，將在10月或11月付運。

彭博1日引述知情人士的消息稱，在大陸當局因香港議題而與美國關係緊張之際，大陸已下令主要國營企業暫停部分美國農產品採購，其中包括大豆和數量不詳的豬肉等農產品。

美國大豆出口協會中國總代表張曉平2日回應《環球時報》時表示，中國市場化採購美國大豆目前正按部就班、有條不紊地推進。雖然前一階段巴西大豆因其貨幣貶值而極具價格吸引力，造成美國大豆對華銷售受到一定影響，但最近兩個月，中國企業擇機購買了美國舊作和新作大豆，似乎並沒有受到一些外部因素的影響。

張曉平還提示說，1日中國企業對美國新季大豆的採購就足以證明這一點。

根據今年1月中美達成的第一階段貿易協議，大陸將在兩年內增加購買價值320億美元的美國農產品。根據中美兩國陸續發布的相關數據，即便在疫情發生後大陸仍在堅持履行這一協議內容，分別購入了數量不等的大豆、豬肉、玉米、小麥等美國農產品。

(旺報 )