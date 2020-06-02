台師大心測中心今晚公布今年國中會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，考生國文、英語、社會及自然等4科要拿到A，答對題數與去年相同或差1題。專家分析，今年要上建中或北一女，會考積分要33.8分以上，至於比較後段的社區高中，「敢填就有機會」。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，會考推動這些年來，題目控制得非常穩定，每科都維持在「難易適中」。因此，今年考生要得A，每科答對題目跟去年比，可能是一樣或差1題。

曾芬蘭表示，今年國文科要得A，須答對40題以上，比去年少1題；英文科要得A，須答對36題以上，跟去年一樣；社會科要得A，須答對55題以上，比去年少1題；自然科要得A，須答對47題以上，比去年多1題。

今年英文科因為疫情而未考英聽，所以英文、國文、社會及自然等4科都只考選擇題；至於數學科，考了26題選擇題及2題非選題，考生如果要得到A＋＋，在非選擇題全對的狀況下，選擇題只能錯2題。

基北區各校錄取分數方面，升學輔導專家卓意翔表示，這些年雖然少子化，但高中端也在減少招生人數，因此產生了平衡效果，每年各校錄取分數都很穩定，變動不大。他建議考生，今年各校的錄取分數，直接參考去年就好。

基北區免試入學，會考成績占36分，國文、英文、數學、社會、自然每科滿分7分，A＋＋是7分、A＋是6分、A是5分；寫作測驗滿分則是1分，考6級分算1分、5級分算0.8分、4級分算0.6分。

卓意翔推估，今年要進建中、北一女大約要33.8分，進附中要32.8分到33分，進成功高中則要31.6分。至於其他學校，他認為學生可以勇敢填，因為少子化下各校都在搶學生，有填就有機會。

曾芬蘭表示，台師大心測中心將在本周五寄發會考成績單並開放網路查詢。今年因為疫情，有約290位考生參加補考，不過他們是採外加名額錄取，不影響一般生的升學權益。

(中時 )