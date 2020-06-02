台灣新冠肺炎疫情本土確診案例連續掛零，日前中央疫情中心記者會天天推出各種農漁產品示意。哥本哈根基礎建設基金（CIP）持續支持彰化在地瓜農，繼去年贊助福興鄉西瓜節後，今年更攜手與中鋼共同開發之中能風場，一起向彰化在地產銷班採購超過60顆西瓜，為瓜農打氣。

CIP指出，福興鄉出產的西瓜品質好賣相佳，是彰化知名農產品，鄉公所每年也都舉辦福興西瓜節宣傳。然而，今年西瓜因雨量少而減產，福興西瓜節也因疫情衝擊而被迫停辦，導致整體銷路大受影響。

作為彰化的好厝邊，CIP支持在地優質農產品，今年由CIP台北總公司與彰化辦公室串連中能發電股份有限公司，特採購了超過60顆西瓜，以吃瓜行動支持農民，並慶賀台灣連續51天無新冠肺炎本土確診案例。

CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文則表示，CIP作為深耕在地的開發商，若有機會為地方事務發展盡一份心力必定義不容辭。今年已是CIP第二年推廣福興鄉的西瓜，而這份對彰化在地優良農產品的支持已是公司的傳統，將會持續發揚。

(工商 )