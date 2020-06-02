行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。

蘇貞昌宣布，振興券定名為「三倍券」，因為1千元現金可換3千振興券，並採「三好一最」原則，好領、好用、好刺激、最溫暖。全國民眾都可領，從出生小娃娃到一百歲，隨你高興領，隨你高興吃喝玩樂，但有禁忌，不能買股票、禮券等，在「好刺激」的部分。

作家洛杉基暗諷，有人打電話給她老婆，告訴她只要匯給他一萬元，過兩天就能變成三萬，等於以一萬換三萬，有300%的獲利！還好她老婆是學會計出身的，她說成本一萬元，賺了兩萬元，獲利只有兩倍，哪來的300%，敢騙我老娘？氣呼呼地把電話掛了！

網友大讚此篇貼文，指出會基本算術的人都知道對百姓而言只有2倍，麼振興三倍劵，要先拿一千出來耶，為什麼要這樣折磨人民？當我們是笨蛋嗎？結論：老婆的話都對的XD！

(中時電子報)