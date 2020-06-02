澳洲央行（RBA）2日公布最新貨幣決策維持現狀，基準官方現金利率停留在0.25％，3年期公債殖利率目標也保持在0.25％。RBA總裁洛威（Philip Lowe）聲明指出，經濟衰退程度可能沒有預期中嚴重，但前景仍籠罩高度不確定性，疫情恐「對經濟造成持久衝擊」。

(工商 )