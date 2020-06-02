RBA警告：疫情恐給經濟帶來持久衝擊 21:042020/06/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行（RBA）2日公布最新貨幣決策維持現狀，基準官方現金利率停留在0.25％，3年期公債殖利率目標也保持在0.25％。RBA總裁洛威（Philip Lowe）聲明指出，經濟衰退程度可能沒有預期中嚴重，但前景仍籠罩高度不確定性，疫情恐「對經濟造成持久衝擊」。 (工商 ) #RBA #疫情 #持久 #恐給 #澳洲央行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 大陸加速自製 全球記憶體恐陷紅海 - 財經 友訊市場派大獲全勝 新董座卻吃閉門羹 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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