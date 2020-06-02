尋求防疫盃男單2連霸的許育修順利晉級。（中華網協提供）

2020年球星防疫盃全國網球錦標賽今天持續在台北市網球中心熱戰，男單頭號種子曾俊欣、上周賽事男單冠、亞軍許郁修、李冠毅分頭告捷，不過男單第2種子楊宗樺爆冷出局。

今天上午男單會外賽最終輪率先登場，昨天在「師徒大戰」中脫穎而出的台師大網球教練林岱樵，迎戰年僅20歲的何陸，34歲的林岱樵「薑是老的辣」，以8比3獲勝、收下會內賽門票。林岱樵會內首輪抽中譚立威，兩周內第三度對陣子弟兵，比賽過程中雙方一路拉鋸纏鬥，最終林岱樵再度靠著豐富經驗，以9比8(3)帶走勝利，明天和第5種子駱建勛爭奪八強門票。

大會頭號種子曾俊欣今日對陣蔡宗翰，目前單打世界排名高居280位的曾俊欣以8比5晉級，下一輪對決蔡長霖，蔡長霖今日面對徐傳恩遭遇一番苦戰，最終以9比7收下勝利。

甫在上週第一站防疫盃闖入男單決賽的許育修和李冠毅先後登場拿下勝利，許育修以8比4擊敗林亮羽；李冠毅則是8比1輕取廖晧翔，明天要和上周攜手拿下雙打亞軍的搭檔劉少凡上演「內戰」。

楊宗樺在防疫盃出師不利，會內賽首輪出局。（中華網協提供）

有別於上述種子穩穩晉級，男單第2種子「小胖」楊宗樺出戰國立體大的尹邦碩出師不力，最終6比8提前落馬，爆出本日最大冷門。

女單方面，年僅15歲的林立心連續兩周挑戰全排賽事，揮別上周在會前賽首輪打包的不順，本周捲土重來，會前賽以8比4、8比1連過兩關挺進會外賽。

(中時 )