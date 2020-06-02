台大公衛學院今（1）日再提解封指數，目前有2個小於0.01國家，包含冰島與台灣，但美國、中南美、中非、法國仍然很高，台大公衛強調，只要解封指數小於1，就可考慮針對當地適度開啟邊境。同時台大公衛也呼籲，新冠疫苗開發勢必會國際間團體合作，台灣一定要參與其中，加快本土疫苗產製。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，解封指數代表著康復人數上升，與重症死亡人數能夠維持，換句話說，除了新增病患人數降低外，醫療量能也開始足夠，面對新冠肺炎疫情時其社會資源也足夠。因此，目前最該注意的除了小心解封指數高的國家地區還有突然出現小爆發的國家，例如韓國，原本幾乎快要沒新增病例，突然又有小波的群聚感染。

陳秀熙也說，台灣一定要盡快展開抗體普篩，把無症狀感染者在社區的潛藏風險找出來，因為目前發現有許多患者，在症狀出現前就有傳染力。此外，很多無症狀感染者，台灣也沒有相關統計數據，假使有更多科學統計數據，才能方便風險管理評估，讓政府了解可能盛行的數據外，也能夠利用科技，讓人與人保持社交距離。

陳秀熙補充，許多國家都正在使用手機應用程式APP，讓民眾可以了解眼前的風險狀況，同時與對方能保持安全距離，例如澳洲利用藍牙通訊，讓人可以警戒在2公尺的距離。另外，也可以根據接觸者屬性不同，確定實際社交「距離」，例如住院隔離、居家隔離、近距離接觸者、遠距離接觸者等，讓民眾能知道需要間隔多遠。

陳秀熙同時提到，要真正降低新冠肺炎威脅，各國目前都在努力發展疫苗，牛津大學與美國醫學單位都已經完成第1期與第2期實驗，目前正在第3期測試，7月計畫開始第3期臨床試驗。現在疫苗研發單位都壓縮實驗時間，都把第1期與第2期同時做，希望疫苗能夠早一點做出來，未來疫苗研發可能採多單位分工。

陳秀熙特別說明，以目前的資料來看，新冠肺炎病毒相當複雜，如果沒有產官學共同合作，疫苗開發交非常不容易，唯有各單位合作通力合作下，才有機會產製有效且多功能疫苗，台灣絕對不能置身事外，一定要參與新冠疫苗研發過程，一定要讓自己有生產疫苗能力，才能繼續對於未來防疫與生技有所發展。

(中時電子報)